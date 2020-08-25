Son dakika... Belarus'ta göstericiler gözaltına alındı
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Son dakika... Belarus'ta göstericiler gözaltına alındı

Son dakika haberlerine göre Belarus'ta muhalefetin meydanlardaki protestoları devam ederken, polis yine göstericilere müdahale ederek birçok kişiyi gözaltına aldı.

Son dakika... Belarus'ta göstericiler gözaltına alındı
25.08.2020 11:09 | Son Güncelleme: 25.08.2020 11:12

Belarus'ta muhalefetin meydanlardaki protestoları devam ederken, polis yine göstericilere müdahale ederek birçok kişiyi gözaltına aldı.

Belarus'ta 26 yıllık Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko'nun 9 Ağustos'ta yapılan başkanlık seçimlerini yüzde 80 oy alarak yeniden kazanmasının ardından ülkedeki muhalifler sokağa inmişti. Lukaşenko'nun seçimlere hile karıştırdığını savunan göstericiler ile polis arasında günlerdir çatışmalar yaşanıyor. Hala gerilimin devam ettiği ülkede, dün akşam saatlerinde bir kez daha protesto gösterileri yapıldı. Protestocular Bağımsızlık Meydanı'nda toplanarak Lukaşenko'yu istifaya çağırdı. Göstericilerin toplanma alanlarında geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis gösterilerin sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Göstericiler, polisin çağrılarına uymayarak slogan atmaya devam etmesi üzerine eylemcilere kolluk kuvvetleri müdahale etti. Polis tarafından birçok gösterici gözaltına alınırken, kaç kişinin gözaltında bulunduğu ile ilgili resmi açıklama yapılmadı.

Protestoculara karşı psikolojik savaş

Belarus'ta göstericilerin eylemlerini sonlandırması için başta Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko tüm yolları denemiş, son olarak eline aldığı Kalaşnikof marka silah ile Başkanlık Sarayında gövde gösterisi yapmıştı. Kolluk kuvvetleri ise ara ara sert müdahalelerde bulunurken dün akşam gerçekleştirilen protesto gösterilerinde ilginç bir yöntem kullanıldı. Başkent Minsk'te toplanan protestoculara karşı sokaklardaki hoparlörlerden propaganda müzikleri çalındı. Göstericilerin seslerini bastırmak için açılan marşlar da işe yaramayınca polis tarafından göstericilere müdahale edildi. Ayrıca Rusya Savunma Bakanlığı'na ait helikopterler Belarus bayrakları ile göstericilerin üstünde dolaştı.

Orduda hareketlilik devam ediyor

Minsk yönetimi ile göstericiler arasında süren gerilim psikolojik harbe dönüşürken Belarus ordusunun ülke içindeki hareketliliği de devam ediyor. Belarus ordusuna ait ağır zırhlı araçlar, sınır bölgelerine takviye güç olarak gönderilirken Lukaşenko'nun talimatı doğrultusunda ordunun "kırmızı alarm" seviyesine çekildiği ve sınırlardaki Lukaşenko karşıtı açıklamalarda bulunan batı yanlısı komşu ülkelere karşı ordunun hazır tutulduğu öğrenildi. - MİNSK

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Kaynak: İHA

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