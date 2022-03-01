Son Dakika | Belarus sınırında Rusya'ya ait ambulans konvoyu görüntülendi - Haberler

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Son Dakika | Belarus sınırında Rusya'ya ait ambulans konvoyu görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberine göre Ukraynalı bir vatandaş, Rusya'ya ait ambulans konvoyunu Belarus sınırına ilerlerken görüntüledi.

Ukraynalı bir vatandaş, Rusya'ya ait ambulans konvoyunu Belarus sınırına ilerlerken görüntüledi.

Rusya, Ukrayna'da ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Ukraynalı bir vatandaş, 8 adet ambulanstan oluşan konvoyu Belarus sınırına ilerlerken görüntüledi. Ambulanslarda yaralı Rus askerlerinin olduğu tahmin edilirken, başka bir görüntüde Rus askerlerinin trenle Belarus'ta farklı bir noktaya sevk edildiği görüldü.

(Bekir Keskin/ İHA)

Son Dakika | Belarus sınırında Rusya'ya ait ambulans konvoyu görüntülendi

Son Dakika | Belarus sınırında Rusya'ya ait ambulans konvoyu görüntülendi

Son Dakika | Belarus sınırında Rusya'ya ait ambulans konvoyu görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Ambulans, Belarus, Ukrayna, Rusya, Güncel, Haberler

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