Son Dakika! Bedelli Askerlik ile İlgili Yasa Teklifi Meclis'e Sunuldu

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bedelli askerliğinde içinde bulunduğu torba tasarının TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu bildirdi. Muş, bedelli askerlik düzenlemesinde 28 günlük temel askerlik eğitiminin de olduğunu açıkladı.

"1,3 MİLYON VATANDAŞI KAPSAYAN BİR DÜZENLEME"

Muş, bedelli askerlik hakkında, " Bedelli askerlikten yararlananlar 28 gün temel askerlik eğitimine tabi tutulacaklar. Bedelli askerlikten 31 Aralık 1993 öncesi doğanlar yararlanacak. Teklif, torba yasa ile TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımız için 2 bin euroluk bir bedel söz konusu. Uzaktan eğitim ile bir eğitim almış olacaklar. Engellilerden de bu ücret alınacaklardır ama eğitime tabii olmayacaklardır. Kamu çalışmaları ise ücretsiz izinli sayılacak. Şu an itibariyle 1 milyon 324 bin kişiyi kapsayan bir düzenlemedir" diye konuştu.

"ÇALIŞANLAR ÜCRETSİZ İZİNLİ SAYILACAK"

Muş, "Engellilerden de bu ücret alınacaklardır ama eğitime tabii olmayacaklardır. Kamu çalışmaları ise ücretsiz izinli sayılacak. Şu an itibariyle 1 milyonu 254 bin kişiyi kapsayan bir düzenlemedir" diye konuştu.

"PARA HAZİNE BAKANLIĞINA AKTARILACAK"

Muş, bedelli askerlikten elde edilecek gelir için, "Buradaki gelir Hazine Bakanlığı'na aktarılacak. Cumhurbaşkanlığı yetkisiyle kullanılacak" ifadelerini kullandı.