Son dakika haberi | BEBEK SAHİLDE DEMİRLİ LÜKS TEKNEDE YANGIN

Edinilen son dakika gelişmesine göre BEŞİKTAŞ'ın Bebek sahilinde bulunan demirli lüks bir teknede yangın çıktı.

BEŞİKTAŞ'ın Bebek sahilinde bulunan demirli lüks bir teknede yangın çıktı. Çevrede paniğe neden olan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürdüç

Bebek sahilde demirli 'Tohum' isimli lüks teknede gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Teknede bulunan kişiler durumu hemen itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi yangını büyümeden kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası Sahil Güvenlik ekipleri teknede incelemelerde bulundu. Teknenin hasar gördüğü yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemeler sonucu belirlenecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı