Son dakika: Bebek kamerasından yakalanan hırsızlık şüphelileri adliyede

BURSA'nın Mudanya ilçesinde hırsızlık için girdikleri evde görüntüleri bebek kamerasına yansıyan, polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan 4 şüpheli ile onlara sahte plaka hazırlayan B.G. (26) adliyeye sevk edildi.

Mudanya ilçesinde 4 ve 8 Eylül tarihlerinde iki ayrı evden hırsızlık yapıldı. Ailelerin şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Hırsızların girdiği evlerin birinde ailenin çocuklarını izlemek için yatak odasına yerleştirdiği güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin Marmara Bölgesi'ndeki birçok ilde hırsızlık olaylarına karışan A.C. (22), M.C. (24), F.G. (25) ve G.Ş. (26) olduğu tespit edildi. Görüntülerde bellerinde silahlarla eve giren şüphelilerin rahat tavırları dikkat çekti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.