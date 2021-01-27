Son dakika... Bebek arabalarını çalmaya kalkışan baba ve 2 oğlu yakalandı
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Son dakika... Bebek arabalarını çalmaya kalkışan baba ve 2 oğlu yakalandı

27.01.2021 15:47 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:50
Son dakika... Bebek arabalarını çalmaya kalkışan baba ve 2 oğlu yakalandı

Gelen son dakika haberlerine göre ADIYAMAN'da, 4 katlı apartmanın giriş katında bulunan bebek arabalarını çalmaya kalkışan baba ve 2 oğlu, polis tarafından kovalamacayla yakalanarak gözaltına alındı.

ADIYAMAN'da, 4 katlı apartmanın giriş katında bulunan bebek arabalarını çalmaya kalkışan baba ve 2 oğlu, polis tarafından kovalamacayla yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, öğleden sonra Alitaşı Mahallesi'nde meydana geldi. 4 katlı bir apartmana giren D.Y. ile çocukları H.Y. ve M.Y., bina girişinde bulunan apartman sakinlerine ait 3 bebek arabasını alıp uzaklaşmaya çalıştı. Durumu fark eden daire sahiplerinin ihbarı üzerine gelen polis ekipleri, kaçmaya çalışan baba ile 2 oğlunu kovalamaca sonucu yakaladı. Gözaltına alınan baba ve oğulları emniyete götürülürken, çalmaya kalkıştıkları bebek arabaları sahiplerine teslim edildi.Öte yandan baba ve oğullarının çaldıkları bebek arabaları ile çıkarak uzaklaşmaya çalışmaları ise apartmanın güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.


Son dakika... Bebek arabalarını çalmaya kalkışan baba ve 2 oğlu yakalandı
Son dakika... Bebek arabalarını çalmaya kalkışan baba ve 2 oğlu yakalandı
Son dakika... Bebek arabalarını çalmaya kalkışan baba ve 2 oğlu yakalandı
Son dakika... Bebek arabalarını çalmaya kalkışan baba ve 2 oğlu yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN

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