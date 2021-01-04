Son dakika! Bebeğinin dişi kaşınınca girişimci oldu

Genç girişimci Büşra Becer, bebeğinin diş çıkarma döneminde ihtiyaç duyduğu kaliteli ürünleri bulamayınca "minicuuk" adında kendi markasını kurmaya karar verdi. Çevresindeki ev kadınlarına istihdam fırsatı sunan Becer, kişiye özel bebek tekstili konusunda büyümeyi hedeflediğini söyledi.

Bebeğinin dişi kaşınınca girişimci olan Büşra Becer, Türkiye'de her yıl ortalama 1,3 milyon bebeğin doğmasının anne-bebek sektörünün üretimde sınırları zorlamasına neden olduğunu belirterek girişimcilik hikayesini anlattı. Annelerin bebekleri için özel üretilmiş ürünleri tercih ettiğine dikkat çeken Büşra Becer, "minicuuk" markasının bu istekle ortaya çıktığını anlattı. Bebeği için en iyisini istediğini anlatan Becer, "Markam bebeğimin diş çıkarma döneminde, güvenilir bir diş kaşıyıcı ihtiyacıyla doğdu" dedi.

BUTİK BİR MARKA OLARAK HİZMET VERİYOR

Çevresindeki yetenekli ev kadınlarının üretimi olan ürünlere yöneldiğini ifade eden Büşra Becer, önce bu ürünleri çevresine önerdiğini daha sonra da "minicuuk" markası adı altında, sosyal hesaplarından satışa başladığını anlattı. Kısa sürede 5 ev hanımını himayesine aldığını da söyleyen Becer hem sosyal sorumluluk yapıyor hem de bebek ve çocuk ürünlerinde butik bir marka olarak hizmet veriyor.

DİŞ KAŞIYICIDAN, BEBEK ODASI AKSESUARLARINA

Öncelikle el yapımı diş kaşıyıcılar üretmeye başlayan Becer ve ekibi, şimdilerde bebek odası aksesuarları adına değişik ürünler de üretiyor. Ürünlerdeki en önemli noktanın kullanılan malzeme kalitesi olduğunu söyleyen Becer, "Ürünlerimizin diğer bir özelliği de temizleme kolaylığı. Böylelikle uzun ömürlü kullanım sağlıyoruz" diye konuştu.

"BÜYÜMEYİ PANDEMİ SONRASINA BIRAKTIK"

İlk başta sosyal sorumluluk anlayışıyla çıktıkları bu yola, pandemi sonrasında yeni büyüme adımlarıyla devam edeceklerini söyleyen Becer, şöyle devam etti:

"Ev hanımlarımıza iş fırsatı sunmaktan büyük keyif alıyoruz. Müşterilerimizle adeta dost olduk. O sebeple büyüme planlarımızı pandemi sürecinde biraz beklemeye almış olsak da en kısa sürede hayata geçireceğiz" dedi. Instagram üzerinden satış yaptıklarını kaydeden Becer, "Müşterilerimizle uzun süre mesajlaşıp ürünlerin renklerine kadar beraber karar veriyoruz. Bu samimiyeti bozmayacak kadar büyüme planlarımız var. Müşterilerimizin her zaman öneri ve eleştirilerine büyük önem veriyoruz. Önerilerinden biri de ürün gamımızı artırmamız yönünde. Bu yüzden minicuuk markası 2021 yılında daha fazla ismini duyuracak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı