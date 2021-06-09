Son Dakika | Bebeğini bıçaklayarak öldüren anne hakkında iddianame kabul edildi
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Son Dakika | Bebeğini bıçaklayarak öldüren anne hakkında iddianame kabul edildi

İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Bebeğini bıçaklayarak öldüren anne hakkında iddianame kabul edildi Banyoda doğurduğu bebeğine öldürücü 9 bıçak sapladı Banyoya girince eşinin önünde kanlar içindeki bebeğini gördü Yeni doğan bebeğini öldüren eşinden şikayetçi olmadı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni doğan bebeğini...

Bebeğini bıçaklayarak öldüren anne hakkında iddianame kabul edildi

Banyoda doğurduğu bebeğine öldürücü 9 bıçak sapladı

Banyoya girince eşinin önünde kanlar içindeki bebeğini gördü

Yeni doğan bebeğini öldüren eşinden şikayetçi olmadı

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yeni doğan bebeğini bıçaklayarak öldüren anne hakkında hazırlanan iddianamede anne Merve T.'nin sancılanma yaşamasının ardından girdiği banyoda doğan bebeğini öldürücü 9 bıçak darbesiyle bıçakladığı belirtildi. Merve T.'nin ifadesinde ise, hamile olduğunu bilmediğini ve bilinç dışı eylem gerçekleştirdiğini ifade ettiği yer aldı.

Olay, 20 Ocak tarihinde İzmit Yenişehir Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre evli ve 3 çocuk annesi MerveT. (29), evinde sancılanması sonrası girdiği banyoda doğum yaptı. Bir erkek bebek dünyaya getiren Merve T. yeni doğan bebeğini evde bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından özel bir hastanede tedavi altına alınan Merve T., tedavisi sonrası gözaltına alınarak ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"9 kez bıçaklandı"

Olayla ilgili Cumhuriyet savcısı tarafından Merve T. hakkında hazırlanan iddianame ise tamamlandı. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Merve T.'nin duşa girdiği ve duşta çok fazla kalması sebebiyle eşi Hakan T.'nin şüphelendiği, banyoya gittiği esnada banyonun kan içinde olduğu ve yüzüstü bir bebeğin olduğu belirtildi. Hakan T., olay karşısında eşi Merve T.'ye ne olduğunu sorduğunu ancak cevap alamadığını, bebeği kucağına aldığında boğazında kesik izleri olduğunu gördüğü, eşi Merve T. ve bebeği alarak özel bir hastaneye gittikleri ifade edildi. Kocaeli Adli Tıp Şube Müdürlüğü'nce olay ile ilgili düzenlenen otopsi raporunda bebeğin kesici delici aletle öldürücü nitelikte toplam 9 kez yaralandığı belirtildi. İddianamede ayrıca Hakan T.'nin öldürülen bebeğin biyolojik babası olduğu tespiti de yer aldı.

Eşinden şikayetçi olmadı

Hakan T.'nin iddianamedeki ifadesinde; eşinin kilolu olması sebebiyle hamile olduğundan haberi olmadığını, çocukları ile ilgili bir sorunlarının da olmadığını sadece son zamanlarda eşinin geçim sıkıntısından dert yandığını belirterek eşinden şikayetçi olmadığını ifade etti.

"Bilinç dışı eylemde bulundum"

Merve T.'nin iddianamedeki ifadesinde ise olay günü bel ağrısı sebebiyle hastaneye gittiğini ve kas gevşetici iğne yapıldığını, eve geldiğinde ise kanaması olduğunu belirtti. Daha sonra duşa girdiğinde ise bebeğin doğduğunu, bebeğin kordonunu kesmek için meyve bıçağı aldığını ve sonrasını hatırlamadığını belirtti. Ayrıca Merve T., hamile olduğunu bilmediğini, bilinç dışında eylemde bulunduğunu ifade etti.

"Yeterli delil sebebiyle cezalandırılması talebi"

Hazırlanan ve Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianame sonrasında Merve T. hakkında "Beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak durumda bulunan, kendi çocuğuna karşı eziyet çektirerek nitelikli kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

Son Dakika | Bebeğini bıçaklayarak öldüren anne hakkında iddianame kabul edildi
Son Dakika | Bebeğini bıçaklayarak öldüren anne hakkında iddianame kabul edildi
Son Dakika | Bebeğini bıçaklayarak öldüren anne hakkında iddianame kabul edildi
Son Dakika | Bebeğini bıçaklayarak öldüren anne hakkında iddianame kabul edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fehime Kartal

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