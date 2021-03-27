Son Dakika | BDDK'dan Nurol Yatırım Bankası AŞ'ye bazı hizmetleri sağlamasına ilişkin izin
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Son Dakika | BDDK'dan Nurol Yatırım Bankası AŞ'ye bazı hizmetleri sağlamasına ilişkin izin

Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi
Son Dakika | BDDK'dan Nurol Yatırım Bankası AŞ'ye bazı hizmetleri sağlamasına ilişkin izin

Son dakika ekonomi haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Nurol Yatırım Bankası AŞ'ye bazı hizmetleri sağlaması konusunda izin verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), Nurol Yatırım Bankası AŞ'ye bazı hizmetleri sağlaması konusunda izin verilmesine ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararda, Nurol Yatırım Bankası AŞ tarafından, Bankacılık Kanunu ve ilgili diğer mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerinden doğan sorumlulukları saklı kalmak kaydıyla bağlı ortaklığına, risk yönetimi, iç kontrol, iç denetim, bilgi işlem ile ilgili hizmetler, insan kaynakları, araştırma, acentelik ve hukuk hizmetleri konusunda destek/danışmanlık hizmeti sağlaması hususunda izin verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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