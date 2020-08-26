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Son Dakika: BDDK'dan Giresun için kredi ve kartlarda kolaylık

Son dakika ekonomi haberi... Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Giresun'da sel felaketinden etkilenenler için kolaylık sağlamak isteyen bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri için kredi ve kredi kartı koşullarındaki sınırlamaları 1 Ocak 2021 tarihine kadar gevşetti.

Son Dakika: BDDK'dan Giresun için kredi ve kartlarda kolaylık
26.08.2020 16:29 | Son Güncelleme: 26.08.2020 16:33

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), Giresun'da sel felaketinden etkilenenler için kolaylık sağlamak isteyen bankalar, finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri için kredi ve kredi kartı koşullarındaki sınırlamaları 1 Ocak 2021 tarihine kadar gevşetti.

BDDK'nın ilgili kararına göre Giresun'da yerleşik kişilere;

"yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak kredilerin vadelerinin yönetmelikte belirtilen sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere" bankalar belirleyebilecekler,yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak kredilerin vadelerinin, yönetmelikte belirtilen sürelere tabi olmaksızın, ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere şirketler belirleyebilecekler,

kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında, aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, Kurul kararı ile belirlenen kredi kartlarında taksitlendirme süreleri bir kata kadar artırıldı.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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