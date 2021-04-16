BDDK: Bireysel bankacılık analiz ve derecelendirme modeli geliştirildi
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BDDK: Bireysel bankacılık analiz ve derecelendirme modeli geliştirildi

BDDK: Bireysel bankacılık analiz ve derecelendirme modeli geliştirildi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDK), banka işleyişinin, iş modelinin, strateji ve politikalarının finansal tüketicilerin hak ve menfaatleri kapsamında değerlendirilmesi amacıyla, "Bireysel Bankacılık Analiz ve Derecelendirme Modeli"nin (BAM) geliştirildiğini duyurdu.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDK), banka işleyişinin, iş modelinin, strateji ve politikalarının finansal tüketicilerin hak ve menfaatleri kapsamında değerlendirilmesi amacıyla, "Bireysel Bankacılık Analiz ve Derecelendirme Modeli"nin (BAM) geliştirildiğini duyurdu.

BDDK'dan yapılan açıklamada, son dönemde bankacılık sektöründe;

bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere paralel olarak finansal inovasyonun, dijitalleşmenin ve yeni kanalların artması,gençler ve yaşlılar gibi kırılgan müşteri profilinde bireysel bankacılık hizmetleri kullanımının yaygınlaşması,bankacılık hizmetlerine erişim sağlayan nüfusun son on yıllık süre zarfında büyük ölçüde artması,bireysel bankacılık uygulamalarının ekonomik ve sosyal yönleriyle toplum üzerindeki etkilerinin büyümesi,gibi gelişmelerin yaşandığına dikkat çekildi.Bu gelişmelere uygun olarak G-20, Finansal İstikrar Kurulu (FSB), Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün (OECD) yayımladıkları ilke, rehber ve raporlar kapsamında, üye ülkelerden finansal tüketicilerin korunmasına yönelik "denetim ve gözetim sistemi" kurmalarının beklendiği vurgulandı. Dünya Bankası'nın da tüketicinin korunması ve finansal okur-yazarlığın artırılmasının finansal piyasaların uzun vadeli istikrarı için önemine dikkat çektiği belirtilen açıklamada şöyle denildi: "Bu kapsamda; 2021 yılı Ekonomik Reform Paketi ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Ekonomi Reformları Eylem Planı doğrultusunda "Bireysel Bankacılık Analiz ve Derecelendirme Modeli (BAM)" geliştirilmiş olup BAM ile halihazırda yapılmakta olan mevzuata uygunluk denetimine ilaveten proaktif bir bakış açısıyla banka işleyişinin, iş modelinin, strateji ve politikalarının finansal tüketicilerin hak ve menfaatleri kapsamında değerlendirilmesi ve bu doğrultuda kural ve standartlar oluşturularak en iyi uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanmaktadır."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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