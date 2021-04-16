BDDK: Bireysel bankacılık analiz ve derecelendirme modeli geliştirildi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDK), banka işleyişinin, iş modelinin, strateji ve politikalarının finansal tüketicilerin hak ve menfaatleri kapsamında değerlendirilmesi amacıyla, "Bireysel Bankacılık Analiz ve Derecelendirme Modeli"nin (BAM) geliştirildiğini duyurdu.