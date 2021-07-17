Son Dakika | BBP Lideri Destici: "O gece şehadet şerbeti içen 251 vatan evladını rahmetle anıyorum, yüzlerce gazimizi de minnetle selamlıyorum"
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Son Dakika | BBP Lideri Destici: "O gece şehadet şerbeti içen 251 vatan evladını rahmetle anıyorum, yüzlerce gazimizi de minnetle selamlıyorum"

Son Dakika | BBP Lideri Destici: 'O gece şehadet şerbeti içen 251 vatan evladını rahmetle anıyorum, yüzlerce gazimizi de minnetle selamlıyorum'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Son dakika habere göre ANKARA (İHA) – Ankara Kent Konseyi Başkanlığına ikinci kez seçilen Halil İbrahim Yılmaz'ı ziyaret eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "O gece şehadet şerbeti içen 251 vatan evladını rahmetle anıyorum.

ANKARA (İHA) – Ankara Kent Konseyi Başkanlığına ikinci kez seçilen Halil İbrahim Yılmaz'ı ziyaret eden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "O gece şehadet şerbeti içen 251 vatan evladını rahmetle anıyorum. Yüzlerce gazimizi de minnetle selamlıyorum" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz'ı ziyaret etti. Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Destici, "Bugünkü ziyaretimizin amacı Halil İbrahim Yılmaz Bey ikinci defa Ankara Kent Konseyi Başkanlığına seçildi. Ben de kongreyi yakından takip ettim. Belki de Kent Konseyi'nin tarihinde ilk defa bu kadar geniş bir katılım oldu. Yönetim kuruluna baktığımızda da Ankara'daki tüm kesimlerin içinde temsil imkanı bulduğu, sadece Ankaralı olarak değil diğer yönüyle baktığımızda da hem içinde sanatçılar var, mimarlar var, siyasetten gelenler var, yerel yöneticilikte tecrübesi olanlar var, üniversite temsilcileri var, gençler var, kadınlar var. Çok geniş tabanlı bir yönetim kurulu oluştuğunu da gördük. Bunun için de böyle bir oluşumu sağladığı için başarıldığı için ayrıca tebrik ediyoruz" dedi.

15 Temmuz darbe girişimini de lanetlediklerini söyleyen Destici, "O gece şehadet şerbeti içen 251 vatan evladını rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin. Yüzlerce gazimizi de minnetle selamlıyorum" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Son Dakika | BBP Lideri Destici: "O gece şehadet şerbeti içen 251 vatan evladını rahmetle anıyorum, yüzlerce gazimizi de minnetle selamlıyorum" - Haberler
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