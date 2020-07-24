Son dakika... BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Açıklaması Son dakika haberi: Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yunanistan'da yaşayan Türk ve Müslümanların ayrımcılığa tabi tutulduğunu belirterek, "Bilesiniz ki artık daha güçlü bir Türkiye var.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yunanistan'da yaşayan Türk ve Müslümanların ayrımcılığa tabi tutulduğunu belirterek, "Bilesiniz ki artık daha güçlü bir Türkiye var. Artık sizin başınıza en ufak bir tehlike geldiğinde dakikalar sonra oraya erişecek bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var." ifadesini kullandı.

Destici, Batı Trakya Türk toplumunun lideri, Dostluk Eşitlik Barış Partisinin (DEB) kurucusu ve ilk Genel Başkanı Dr. Sadık Ahmet'in ölümünün 25. yılı dolayısıyla yazılı açıklama yaptı.

Vefatının 25. yılında Batı Trakya Türklüğünün efsanevi liderini rahmetle, minnetle ve şükranla andığını belirten Destici, aradan geçen zamana rağmen Ahmet'in ölümüyle sonuçlanan trafik kazasının arkasındaki sis perdesinin bir türlü aydınlatılmadığına dikkati çekti.

Sadık Ahmet'in ölümüyle daha da büyüdüğünü vurgulayan Destici, "Batı Trakya Türklüğü onun ölümüyle belki öksüz kaldı ama bitmedi ve bitmeyecek. Hem onun dava arkadaşları hem ailesi, onun davasını sürdürmek, onun Batı Trakya Türklüğü ile ilgili ideallerini, hedeflerini gerçekleştirmek adına bugün de var güçleriyle çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

Destici, Batı Trakyalı Türklerin çok zor günler geçirdiğini, çok acılar, ölümler yaşadığını, soykırımlarla karşı karşıya kaldığını belirterek şunları kaydetti:

"Bilesiniz ki çektiğiniz acılar, sıkıntılar geride kaldı. Türkiye'nin kapıları size sonuna kadar açıktır. Evlatlarınız gelip Türkiye de üniversitelerimizde ve diğer okullarımızda okuyabilir. Bir iş bulup çalışabilirsiniz. Türkiye her zaman size kucak açmıştır ve bundan sonra daha güçlü bir şekilde kucak açmaya ve yardımcı olmaya devam edecektir. Ama asıl olan o topraklara Batı Trakya'ya sahip çıkmaktır. Orada Türk ve İslam varlığını devam ettirmektir. Siz bunu bugüne kadar yaptınız ve inşallah bundan sonra da yapacaksınız. Bilesiniz ki artık daha güçlü bir Türkiye var. Artık sizin başınıza en ufak bir tehlike geldiğinde dakikalar sonra oraya erişecek bir Türkiye Cumhuriyeti devleti var. Askeri, sivil maddi, manevi bütün gücüyle size sahip çıkacak sonuna kadar arkanızda duracak bir Türkiye Cumhuriyeti devlet var. Elbette ki barıştan yanayız, elbette ki kardeşlikten yanayız, elbette ki dostluktan yanayız. Ama aynı zamanda eşitlikten yanayız."

Destici, Yunanistan'da yaşayan Türk ve Müslümanların diğer Yunan vatandaşlarıyla bir görülmeyip ayrımcılığa tabii tutulduğuna dikkati çekerek bu mücadelede sonuna kadar oradaki Türk ve Müslümanların yanında olduklarının altını çizdi.

Kaynak: AA