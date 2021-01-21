Son dakika! BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Aylar'ı kabul etti
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Son dakika! BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Aylar'ı kabul etti

21.01.2021 15:55 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:58
Son dakika! BBP Genel Başkanı Destici, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Aylar'ı kabul etti

Son dakika haberleri: Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ile görüştü.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ile görüştü.

Parti Genel Merkezi'nde Aylar ve beraberindeki heyetle bir araya gelen Destici, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gazilerin kendilerinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirten Destici, "Bugüne kadar her daim onlarla birlikte olduk. Bundan sonra da birlikte olmaya, devletimize, ülkemize ve milletimize uzanan elleri de birlikte kırmaya devam edeceğiz. Devletin bekası, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbali için mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

Destici, Türkiye'de herkesin özgürce siyaset yapmasından yana olduklarını ancak bunda bir sınırın bulunduğunu ifade ederek, "HDP'nin, PKK ile ilintisi ola ola Meclis'te yer almasını asla kabul etmiyorum. Bunu kendi yüzlerine de ifade ettik. Bizim onların hiçbirisiyle şahsi ve ailevi problemimiz yok. Problemimiz, devlet, millet, şehit ve gazilerimiz adına." diye konuştu.

"Şehit ve gazi aileleri, Meclis'te eli kanlı teröristleri savunanların maaş almasından rahatsız"

Lokman Aylar da gazi ve şehit ailelerinin selamını getirdiklerini söyledi.

Teröristlere destek olan siyasi partilerin kapatılmasıyla ilgili destek istediklerini dile getiren Aylar, "Şehit ve gazi ailelerimiz, Meclis'te eli kanlı teröristleri savunanların maaş almasından, bu ülkenin ekmeğini yiyip, suyunu içmesinden rahatsız. Bu ülkeye ihanet eden ve onlarla beraber olanların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarılmasını talep ediyoruz." ifadesini kullandı.

Aylar, görüşmede şehit aileleri ve gazilerle ilgili bazı talepleri de dile getireceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Boztepe

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