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Son dakika... BB Erzurumspor Arturo Mina'yı kadrosuna kattı

Son dakika haberlerine göre BB Erzurumspor, Malatyasporlu stoper 30 yaşındaki Arturo Mina'yı transfer etti.

Son dakika... BB Erzurumspor Arturo Mina'yı kadrosuna kattı
11.08.2020 22:18 | Son Güncelleme: 11.08.2020 22:28

BB Erzurumspor, Malatyasporlu stoper 30 yaşındaki Arturo Mina'yı transfer etti. Mina, bugün İstanbul'da 2 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Süper Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, 1990 doğumlu Ekvadorlu oyuncu Arturo Mina ile kadrosunu güçlendirdi.

Transferin fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Hüseyin Üneş, "2020-2021 sezonunda Süper Lig'de mücadele edecek takımımız için yaptığımız ilk dış transfer Arturo Mina oldu. Camiamıza hayırlı olsun. Görüşme halinde olduğumuz diğer oyuncularla ilgili sözleşmelerimizi imzaladığımız an büyük Erzurumspor taraftarımıza duyuracağız" dedi.

Mina, hafta sonunda yeni takımının kampına katılacak. - ERZURUM

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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