Son dakika... Bazı üniversitelerin bünyesinde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu
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Son dakika... Bazı üniversitelerin bünyesinde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu

23.10.2020 01:27 | Son Güncelleme: 23.10.2020 01:30
Son dakika... Bazı üniversitelerin bünyesinde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu

Son dakika haberi: Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakülte ve enstitü kurulması ve kapatılmasıyla adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakülte ve enstitü kurulması ve kapatılmasıyla adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Balıkesir Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Kayseri Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hitit Üniversitesi ve İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim enstitüleri kuruldu.

Kapatılan enstitüler

Hitit Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün kapatılması kararlaştırıldı.

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Çelikbaş

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