BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (İHA) - Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde yangın çıktı

Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı

Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman cep telefonu kameralarına yansıdı

İSTANBUL - Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde akşam saatlerinde plastik kasaların alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Öte yandan yangın nedeniyle gökyüzünü duman ile kaplandı o anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın saat 18.00 sıralarında Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde meydana geldi. Halde boş alanda bulunan plastik kasalar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev alev yanan kasalar nedeniyle oluşan yoğun dumanı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun siyah duman vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.