Son dakika... BAYRAMPAŞA'DA YOĞUN BAKIM HEMŞİRESİNE SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Olay, dün akşam 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, doğumundan itibaren yaklaşık 5 aydır Bayrampaşa'daki özel bir hastanede, tedavi altında bulunan down sendromlu 5 aylık Kaan adlı bebek, hafta başında kalp ameliyatı yapılmak üzere Küçükçekmece'de bulunan Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan ameliyat sonrası Kaan bebek tekrar tedavi gördüğü Bayrampaşa'da bulunan özel hastaneye getirilerek yoğun bakım servisine alındı. Akşam saatlerinde hastaneye gelen bebeğin babası olduğu öğrenilen İ.Y., yoğun bakım servisi önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle bağırıp çağırmaya başladı.

ÖNCE YUMRUK ATTI SONRA ATEŞ ETTİ

SALDIRI SONRASI ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

KAVGA ANLARI KAMERADA

Yaşanan saldırıya tepki gösteren Muhammed Şaban, "İnsanlık dışı bir şey. Sağlık çalışanları bizim için gece gündüz, canını dişine takarak çalışıyorlar. Bunu yapan insan değil, cani" dedi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri