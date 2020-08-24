Son dakika... Bayrampaşa'da yangın Son dakika haberine göre Emin YEŞİL -Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHA) Bayrampaşa'da Cevatpaşa Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki yangın çıktı.

Emin YEŞİL -Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA) Bayrampaşa'da Cevatpaşa Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki yangın çıktı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yükselen dumanlar birçok ilçeden görülüyor.

Kaynak: DHA