Son dakika... Bayrampaşa'da yangın
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Son dakika... Bayrampaşa'da yangın

Son dakika haberine göre Emin YEŞİL -Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHA) Bayrampaşa'da Cevatpaşa Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki yangın çıktı.

Son dakika... Bayrampaşa'da yangın
24.08.2020 17:02 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:05

Emin YEŞİL -Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA)  Bayrampaşa'da Cevatpaşa Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki yangın çıktı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yükselen dumanlar birçok ilçeden görülüyor.


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Kaynak: DHA

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