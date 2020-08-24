Son dakika... Bayrampaşa'da yangın
Son dakika haberine göre Emin YEŞİL -Şahin BOZKURT / İSTANBUL DHA) Bayrampaşa'da Cevatpaşa Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki yangın çıktı.
24.08.2020 17:02 | Son Güncelleme: 24.08.2020 17:05
Emin YEŞİL -Şahin BOZKURT/ İSTANBUL DHA) Bayrampaşa'da Cevatpaşa Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'ndeki yangın çıktı. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında yükselen dumanlar birçok ilçeden görülüyor.
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Kaynak: DHA