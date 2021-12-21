Son Dakika | Bayrampaşa'da parkta bir gencin silahla öldürülmesi

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (AA) - Bayrampaşa'da parkta 23 yaşındaki Yasin Semih Demirok'un silahla öldürülmesine ilişkin 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Aralık'ta gece saatlerinde Kartaltepe Mahallesi'ndeki bir parkta Yasin Semih Demirok'un silahla yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, olayı gerçekleştiren zanlının ilçede kuaförlük yapan Azerbaycan uyruklu N.M. olduğunu belirleyen polis, şüphelinin Gaziosmanpaşa'da bir adreste saklandığı bilgisini edindi.

Eve baskın düzenleyen ekipler, zanlı N.M. ile olaydan sonra kendisine yardım ettiği tespit edilen M.E.S, E.A. ve E.B.'yi gözaltına aldı.

Adreste yapılan aramalarda, olayda kullanıldığı değerlendirilen 1 ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Olay

Yıldırım Mahallesi'nde ikamet eden Yasin Semih Demirok, 17 Aralık'ta gece saatlerinde kız meselesiyle ilgili kendisine konum atan kişiyle Kocatepe Mahallesi'ndeki parkta buluşmuştu.

Buluşmada tartışma sonucu şüpheli tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Demirok, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri

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