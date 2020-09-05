Son Dakika: Bayrampaşa'da kaza yapan araç alev aldı
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Son Dakika: Bayrampaşa'da kaza yapan araç alev aldı

Son dakika gündem haberi... Bayrampaşa'da D-100 Karayolu'nda kazaya karışan aracın yanması nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Son Dakika: Bayrampaşa'da kaza yapan araç alev aldı
05.09.2020 03:21 | Son Güncelleme: 05.09.2020 04:18

Bayrampaşa'da D-100 Karayolu'nda kazaya karışan aracın yanması nedeniyle yol trafiğe kapandı.

Alınan bilgiye göre, 34 MEY 10 plakalı otomobilin sürücüsü henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, önündeki 34 DF 3241 plakalı araca ve bariyerlere çarptı. Kazada, otomobilin içerisindeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarıldı ve ambulansla hastaneye götürüldü.

Kaza yapan otomobil bir süre sonra yanmaya başlayınca olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle Avcılar istikametinde trafik durdu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Otomobil olay yerinden kaldırılınca trafik akışı normale döndü.

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Kaynak: AA

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