Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın
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Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın

09.12.2020 21:28 | Son Güncelleme: 09.12.2020 21:42
Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın

BAYRAMPAŞA'da bir iş merkezinin en üst katında yangın çıktı.

BAYRAMPAŞA'da bir iş merkezinin en üst katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden kontrol altına alındı. Sokağa çıkma kısıtlaması saati yaklaşınca bekçiler, yangını izlemeye gelen vatandaşları uyararak evlerine gönderdi.

Yangın, saat 20.15 sıralarında 60. Yıl Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı iş merkezinin en üst katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. iş merkezinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu büyümeden kontrol altına alındı. Sokağa çıkma kısıtlaması saati yaklaşınca bekçiler, yangını izlemeye gelen vatandaşları uyararak evlerine gönderdi.


- İstanbul
Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın
Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın
Bayrampaşa'da iş merkezinde yangın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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