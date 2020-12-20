Bayrampaşa'da bina yangınında bir kişi öldü
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Bayrampaşa'da bina yangınında bir kişi öldü

20.12.2020 04:07 | Son Güncelleme: 20.12.2020 04:19

Olay yerinden görüntüler İtfaiye ekiplerinin müdahalesiBayrampaşa'da bina yangınında bir kişi öldü Bayrampaşa'da üç katlı binada çıkan yangında bir kişi öldü.

Olay yerinden görüntüler

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi

Bayrampaşa'da bina yangınında bir kişi öldü

Bayrampaşa'da üç katlı binada çıkan yangında bir kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Ortamahalle mahallesi Kale sokakta bulunan üç katlı binanın giriş katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler ve yoğun duman, yangının çıktığı katı sardı. Yangını fark eden komşuların yardımıyla içeride kalan iki kişiden biri çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, sağlık ekipleriyle birlikte yaptıkları kontrolde içerde kalan Salih D. (38) isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesinin ardından ceset, morga kaldırıldı.

Bayrampaşa'da bina yangınında bir kişi öldü
Bayrampaşa'da bina yangınında bir kişi öldü
Bayrampaşa'da bina yangınında bir kişi öldü
Bayrampaşa'da bina yangınında bir kişi öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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