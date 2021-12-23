Son dakika gündem: Bayrampaşa'da ayakkabı imalathanesinde yangın-1
Son dakika haberlerine göre Ersan SAN / Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi, Kışla Caddesi'ndeki4 katlı binanın 3. katındaki ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı.
BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - Ersan SAN/ Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi, Kışla Caddesi'ndeki
4 katlı binanın 3. katındaki ayakkabı imalathanesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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