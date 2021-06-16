Son dakika... BAYRAMPAŞA'DA ALTGEÇİTTE OTOMOBİLİN MAHSUR KALDIĞI SU BASKINI KAMERADA
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Son dakika... BAYRAMPAŞA'DA ALTGEÇİTTE OTOMOBİLİN MAHSUR KALDIĞI SU BASKINI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre İSTANBUL'da dün yağan yağmur nedeniyle Bayrampaşa'da alt geçitte otomobil mahsur kalmıştı.

İSTANBUL'da dün yağan yağmur nedeniyle Bayrampaşa'da alt geçitte otomobil mahsur kalmıştı. Araçlarıyla mahsur kalan kişilerin zor anları, güvenlik kameralarına yansıdı.

İstanbul'da dün etkili olan sağanak yağışla birçok alt geçit, sokak ve iş yeri sular altında kaldı. Bayrampaşa Yenidoğan Mahallesi Hanife Ağa Sokak'ta mahsur kalan araçlar, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sürücülerin yolda araçlarını ittikleri görüldü. O anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına da yansıdı.

"DÜN BURADA BİR FELAKET YAŞANDI"

Su birikintisi oluşan sokakta esnaf olan Fatih Dilsizoğu, "Dün, bir anda yağmur yağdı. 5 dakika içerisinde sel oluştu. Duvar tarafından 35-40 santimetrelik su birikintisi oluştu. İnsanlar araçlarıyla buraya girince trafik tıkandı. Vatandaşlar sağ olsun, yardıma koşarak araçları itti. Trafik oluştu, rögarlar tıkandı. Rögarların kapalı olmasından dolayı burada gölet oluştu. Rögarlar su çekmediği için her yağmur yağdığında su birikiyor. Sular, dükkanımızın boyuna kadar ulaştı. Esnaflar, kendi imkanlarıyla yardım etmeye çalıştı. Trafik oluştuğu için itfaiyeler de geçemedi. Dün burada bir felaket yaşandı" dedi.\t

Son dakika... BAYRAMPAŞA'DA ALTGEÇİTTE OTOMOBİLİN MAHSUR KALDIĞI SU BASKINI KAMERADA
Son dakika... BAYRAMPAŞA'DA ALTGEÇİTTE OTOMOBİLİN MAHSUR KALDIĞI SU BASKINI KAMERADA
Son dakika... BAYRAMPAŞA'DA ALTGEÇİTTE OTOMOBİLİN MAHSUR KALDIĞI SU BASKINI KAMERADA
Son dakika... BAYRAMPAŞA'DA ALTGEÇİTTE OTOMOBİLİN MAHSUR KALDIĞI SU BASKINI KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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Son dakika... BAYRAMPAŞA'DA ALTGEÇİTTE OTOMOBİLİN MAHSUR KALDIĞI SU BASKINI KAMERADA - Haberler
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