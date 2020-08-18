Son Dakika | Bayramiç'te yılanın ısırdığı çocuk tedavi altına alındı
Bir son dakika haberine göre Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ailesiyle bahçe işleriyle uğraştığı sırada yılanın ısırdığı 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
18.08.2020 15:45 | Son Güncelleme: 18.08.2020 16:46
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde ailesiyle bahçe işleriyle uğraştığı sırada yılanın ısırdığı 12 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Yiğitler köyünde ikamet eden Demet Demirhan (12), ailesiyle Çaltı mevkisinde bulunan domates bahçelerine giderek hasat yapmaya başladı. Bahçede gezen çocuğu bu sırada yılan ısırdı.
Ailesinin durumu fark etmesi üzerine Bayramiç Devlet Hastanesine götürülen Demet Demirhan, buradaki ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesine sevk edildi.
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Kaynak: AA