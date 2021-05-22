Son dakika haberleri! ÇANAKKALE - Bayramiç'te kullanılmayan evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu

Son dakika gündem haberine göre Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sahibi yurt dışında olduğu için kullanılmayan evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.