Son dakika... Bayramı kana bulayacaklardı...Diyarbakır'da 9 DEAŞ'lı terörist yakalandı
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Son dakika... Bayramı kana bulayacaklardı...Diyarbakır'da 9 DEAŞ'lı terörist yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi: Bayramı kana bulayacaklardı.

Son dakika... Bayramı kana bulayacaklardı...Diyarbakır'da 9 DEAŞ'lı terörist yakalandı
30.07.2020 16:50 | Son Güncelleme: 30.07.2020 16:57

Bayramı kana bulayacaklardı...Diyarbakır'da 9 DEAŞ'lı terörist yakalandı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da terör örgütü DEAŞ'ın Kurban Bayramında eylem hazırlığı yapacağı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, DEAŞ terör örgütü adına Diyarbakır'da Kurban Bayramı esnasında eylem hazırlığı ve arayışı içerisinde şahıslar olduğu yönünde bilgiler elde edildiği belirtildi. Açıklamada, "Tespiti yapılan Ö.A., M.C., R.D., M.C., B.A., Ş.A., M.A., H.G., ve H.H., isimli 9 şüpheli şahıs yakalanmış, şahısların adreslerine yönelik olarak 30 Temmuz'da yapılan eş zamanlı operasyon neticesinde, 1 adet ruhsatsız tabanca, 47 adet fişek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 40 adet av tüfeği fişeği, 1 adet sallama olarak tabir edilen bıçak, çok sayıda dijital ve örgütsel doküman ele geçirilmiştir. Diyarbakır TEM Şube Müdürlüğünce DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar aralıksız ve kararlı bir biçimde vatandaşlarımızın güvenliği için tüm devlet kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde sürdürülmeye devam edilmektedir" denildi.

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Kaynak: İHA

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