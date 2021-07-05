Son Dakika: Bayram tatili kaç gün? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Son Dakika: Bayram tatili 11 gün olacak mı? sorusu vatandaşlarımız tarafından en çok aratılan konular arasında yer almaktadır. Kabine Toplantısından çıkacak kararı bekleyen vatandaşlarımız Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? diye aratmakta. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesini topladı. Toplantı saat 16.00 sıralarında başladı. Bakanlar, kendi alanlarındaki konular ile ilgili sunum yapacak. 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Son Dakika: Tatil ve bayram ziyareti planlarını yapmak için Kabine toplantısı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı son dakika kararlarını bekleyen milyonlarca vatandaş için geri sayım bitti. Peki, Bayram tatili kaç gün? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar haberimizde…
SON DAKİKA: KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK 2021?
Temmuz ayının 19'unda öğleden sonra başlayacak olan 2021 Kurban Bayramı tatilinin hemen öncesindeki yarım gün ve 15 Temmuz'un sonrasındaki 2 gün ile birleştirilerek 11 günlük bir tatil olması yönündeki meraka ilişkin kararlar bugün netleşecek.
Ancak idari izin kararı alınması halinde bu tatil imkanından sadece kamu görevlileri faydalanabilecek. Resmi tatil olarak ilanı durumunda ise özel sektör çalışanları da sürecin içerisine dahil edilmiş olacak.