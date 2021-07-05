Son Dakika: Bayram tatili kaç gün? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Son Dakika: Bayram tatili 11 gün olacak mı? sorusu vatandaşlarımız tarafından en çok aratılan konular arasında yer almaktadır. Kabine Toplantısından çıkacak kararı bekleyen vatandaşlarımız Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? diye aratmakta. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesini topladı. Toplantı saat 16.00 sıralarında başladı. Bakanlar, kendi alanlarındaki konular ile ilgili sunum yapacak. 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?