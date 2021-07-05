Son Dakika: Bayram tatili kaç gün? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika: Bayram tatili kaç gün? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Son Dakika: Bayram tatili kaç gün? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Son Dakika: Bayram tatili 11 gün olacak mı? sorusu vatandaşlarımız tarafından en çok aratılan konular arasında yer almaktadır. Kabine Toplantısından çıkacak kararı bekleyen vatandaşlarımız Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? diye aratmakta. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesini topladı. Toplantı saat 16.00 sıralarında başladı. Bakanlar, kendi alanlarındaki konular ile ilgili sunum yapacak. 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Son Dakika: Tatil ve bayram ziyareti planlarını yapmak için Kabine toplantısı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı son dakika kararlarını bekleyen milyonlarca vatandaş için geri sayım bitti. Peki, Bayram tatili kaç gün? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte detaylar haberimizde…

SON DAKİKA: KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK 2021?

Temmuz ayının 19'unda öğleden sonra başlayacak olan 2021 Kurban Bayramı tatilinin hemen öncesindeki yarım gün ve 15 Temmuz'un sonrasındaki 2 gün ile birleştirilerek 11 günlük bir tatil olması yönündeki meraka ilişkin kararlar bugün netleşecek.

Ancak idari izin kararı alınması halinde bu tatil imkanından sadece kamu görevlileri faydalanabilecek. Resmi tatil olarak ilanı durumunda ise özel sektör çalışanları da sürecin içerisine dahil edilmiş olacak.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Kasapoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Seray Kaya Kartal Tibet Ayşegül Çınar
Spor Diego Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika: Bayram tatili kaç gün? 2021 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.7.2021 18:17:36. #1.15#

title