Son dakika: Bayram tatili açıklandı mı? Bayram tatili kaç gün oldu?
Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak. Vatandaşlar bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırmaya başladı. Bayram tatili ne zaman 2021? Bayram tatili açıklandı mı? Bayram tatili kaç gün oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram tatili ile ilgili konuştu. Peki, Son dakika: Bayram tatili açıklandı mı? Bayram tatili kaç gün oldu?
BAYRAM TATİLİ AÇIKLANDI MI?
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'da kıldığı cuma namazı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulundu. "Bayram tatili kaç gün olacak?" sorusuna yanıt veren Erdoğan, "9-10 günlük bir süre konuşuluyor, millete seslenişle halkıma duyuracağım." dedi.
SON DAKİKA: BAYRAM TATİLİ BELLİ OLDU MU?
Arefe Günü- 19 Temmuz 2021 Pazartesi
Kurban Bayramı'nın 1. günü- 20 Temmuz 2021 Salı
Kurban Bayramı'nın 2. günü- 21 Temmuz 2021 Çarşamba
Kurban Bayramı'nın 3. günü- 22 Temmuz 2021 Perşembe
Kurban Bayramı'nın 4. günü- 23 Temmuz 2021 Cuma