Son dakika: Bayram tatili açıklandı mı? Bayram tatili kaç gün oldu?

Kurban Bayramı 20 Temmuz Salı günü başlayacak. Vatandaşlar bayram tatilinin kaç gün olacağını araştırmaya başladı. Bayram tatili ne zaman 2021? Bayram tatili açıklandı mı? Bayram tatili kaç gün oldu?