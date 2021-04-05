Son dakika... Bayram ikramiyelerine zam talebi
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Son dakika... Bayram ikramiyelerine zam talebi

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Son dakika... Bayram ikramiyelerine zam talebi

Son dakika gündem haberine göre Emekliler, 2018 yılında hükümet tarafından başlatılan ve 1000 TL olan bayram ikramiyelerin artırılması istiyor.

Emekliler, 2018 yılında hükümet tarafından başlatılan ve 1000 TL olan bayram ikramiyelerin artırılması istiyor.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Erzurum şube Başkanı Ahmet Degen, "İkramiyelere enflasyon oranında zam yapılmıyor. 1.000 lira ikramiye ilk defa verilmeye başladığında bir kurban alabiliyorduk, şimdi alamıyoruz. Farkı buradan anlayın. Nasıl maaşlara altı ayda bir enflasyon oranında zam yapılıyorsa ikramiyelere de bu zam yansıtılmalı" dedi.

Emekli maaşı 1.554 TL'nin altında olanların yüzde 5, emekli maaşı bu miktarın üstünde olanların ise yüzde 4 ek ödeme aldığını da hatırlatan TÜED Şube Başkanı Ahmet Degen, bu düzenlemeyle 2006 yılından beri vatandaşın fatura-fiş toplamaktan kurtulduğunu belirtti. Degen, "Bizi bu zahmetten kurtardıkları için hükümete teşekkür ediyoruz. Ancak bu verilen hak, günün şartlarında artık yetmiyor. Her şeye 8 ile 18 arasında KDV ödüyoruz. Bu yüzden 4'ler artık komik bir rakam olarak kaldı. Bu oran yüzde 8-10'a çıkarılmalı." diye konuştu. Bayram İkramiyelerinin en az 1500 TL olmasını beklediklerini sözlerine ekleyen Başkan Ahmet Degen, özellikle pandemi sürecinde daha da zor geçen yaşam şartlarında emekli kesiminin çok büyük zorluklarla ayakta durduğunu ve Hükümetten beklentilerinin büyük olduğunu açıkladı. Gerek Genel merkez ve gerekse şube Başkanları olarak taleplerini ilgili makamlara ilettiklerini ifade eden Degen, en kısa sürede olumlu bir cevap beklediklerini sözlerine ekledi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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