Son Dakika | Bayram boyunca hastanelere 450 acemi kasap başvurdu
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Son Dakika | Bayram boyunca hastanelere 450 acemi kasap başvurdu

Son Dakika | Bayram boyunca hastanelere 450 acemi kasap başvurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Kurban Bayramı boyunca yaklaşık 450 acemi kasabın çeşitli şikayetlerle hastanelere başvurduğunu söyledi.

Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Kurban Bayramı boyunca yaklaşık 450 acemi kasabın çeşitli şikayetlerle hastanelere başvurduğunu söyledi.

Kurban kesiminde yaşanan kazalarla ilgili açıklamalarda bulunan İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, gerekli tüm tedbirlerin bayramdan önce alındığını belirterek, "Bu bayram yaklaşık 450 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Onlarla ilgili gerekli tedbirleri aldık, tedavilerini düzenledik. Kurban Bayramında güvenlik güçlerimiz, sağlık çalışanlarımız 7-24 hizmet vermeye devam ettiler. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için çalışıyorlar. Bayram boyunca çalışan ekiplerin hem geçmiş bayramlarını kutluyorum hem de çalışmaları için teşekkür ediyorum" dedi. - DÜZCE

Son Dakika | Bayram boyunca hastanelere 450 acemi kasap başvurdu
Son Dakika | Bayram boyunca hastanelere 450 acemi kasap başvurdu
Son Dakika | Bayram boyunca hastanelere 450 acemi kasap başvurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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