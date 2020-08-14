Son Dakika | Bayraklı Belediyesinden çocuklara sürpriz etkinlik Son dakika gündem haberi: Bayraklı Belediyesi, korona virüs dolayısıyla bir süredir evlerinde kalan ve temmuz ayı itibarıyla açık alanlarda yeniden sporla buluşan çocuklara özel eğlenceli aktiviteler hazırladı.

Bayraklı Belediyesi, korona virüs dolayısıyla bir süredir evlerinde kalan ve temmuz ayı itibarıyla açık alanlarda yeniden sporla buluşan çocuklara özel eğlenceli aktiviteler hazırladı. 16 Ağustos Pazar günü Şehit Ümit Boz Spor Tesisindeki etkinlikler saat 19.00'da başlayacak, 7-17 yaş arasındaki herkes etkinliklere ücretsiz katılabilecek.

Bayraklı Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü, pandemi sürecinden en fazla etkilenen; okulları, kursları kapatılan ve evden çıkmaları zaman zaman kısıtlanan çocukları unutmadı. Temmuz ayından itibaren ilçenin çeşitli parklarında spor kurslarına başlayan belediye, bu kez eğlenceli bir organizasyonda sporsever gençleri bir araya getirecek. Sosyal mesafe ve hijyen kuralları çerçevesinde etkinlik öncesi dezenfeksiyon işleminden geçirilecek çocuklar, hazırlanan program kapsamında hem spor yapacak hem de eğlenecek. Katılım gösteren çocuklara günün anısına sürpriz hediyeler verilecek. Etkinlikler kapsamında survivor parkuru, penaltı atışları, halat çekme, pinpon topu taşıma, bovling, çuval ve çember isabet yarışları gerçekleştirilecek. Şehit Ümit Boz Spor Tesisindeki etkinlik, 16 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da başlayacak. 7-17 yaş arası herkes organizasyona ücretsiz olarak katılabilecek. - İZMİR

Kaynak: İHA