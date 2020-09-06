Son dakika! Bayındır'da 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika! Bayındır'da 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

Gelen son dakika haberine göre BİNADA MAHSUR KALAN ANNE VE BEBEĞİ KURTARILDIBayındır ilçesinde 4 katlı apartmanın zemin katında bulunan plastik çiçek saksı imalatı ve satışının yapıldığı işyerinde çıkan ve kısa sürede tüm binayı saran alevlere müdahale için gelen itfaiye ekipleri ilk olarak bina içerisinde mahsur kalan Nevin K.

Son dakika! Bayındır'da 4 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
06.09.2020 04:24 | Son Güncelleme: 06.09.2020 04:28

BİNADA MAHSUR KALAN ANNE VE BEBEĞİ KURTARILDI

Bayındır ilçesinde 4 katlı apartmanın zemin katında bulunan plastik çiçek saksı imalatı ve satışının yapıldığı işyerinde çıkan ve kısa sürede tüm binayı saran alevlere müdahale için gelen itfaiye ekipleri ilk olarak bina içerisinde mahsur kalan Nevin K. (37) ile bebeği 1,5 yaşındaki Deniz K.'yı kurtardı. Anne ile bebeği Bayındır Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alınırken, yangının başladıktan sonra binayı terk ederken çok sayıda kişinin de dumandan etkilendiği ve olay yerinde sağlık ekipleri tarafından müdahale edildiği öğrenildi.

TAKVİYE İTFAİYE EKİPLERİ İSTENDİAlevlere teslim olan binadaki yangına müdehele eden Bayındır Belediyesi İtfaiye ekipleri yetersiz kalınca, yakın çevredeki Torbalı,Tire, Ödemiş ilçe belediyelerinden de takviye istendi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürerken, diğer taraftan da itfaiye erleri binaları dolaşarak kontrol etti. Apartmanda sadece bir dairenin kapısının kilitli olduğu ve komşularından bu daire oturanların evde olmadıkları bilgisine ulaşıldı.İŞYERİ İLE 6 DAİRE VE 3 ARAÇ YANDIÇevrede endişe ve korku yaratan yangın, gece geç saatlerde kontrol altına alındı. Can kaybının yaşanmadığı yangında zemin kattaki işyeri ile 6 daire ve aparmanın önünde park halinde bulunan 3 araç tamamen alevlere teslim olarak kullanılmaz hale geldi. Büyük miktarda maddi hasarın meydana geldiği ifade edildi.KAYMAKAM VE BELEDİYE BAŞKANI OLAY YERİNDE

B arada yangına müdahale edilirken Bayındır Kaymakamı Mehmet Ali Öztürk ve Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirzeren de olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Burada açıklama yapan Başkanı Demirezen, "Yaralıların sağlık durumları iyi, aldığımız ilk bilgilere göre can kaybımız yok. Apartmanda yaklaşık 12, 13 ailenin yaşadığını öğrendik. Dumandan zehirlenenler var ama kurtarılanların sağlık durumları iyi durumda.  Bir tane kilitli evimiz var. Vatandaşın evde olmadığı söyleniyor. Bir baksın ekipler, inşallah evde değildir" dedi. Başkan Demirezen, yangının çıkış nedeni ile ilgili Olay Yeri İnceleme ekipleri incelemelerde bulunduğunu da bildirdi.

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Kaynak: DHA

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