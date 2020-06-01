Son dakika... Bayburt Valisi Epcim'den kontrollü sosyal hayat uyarısı
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Son dakika... Bayburt Valisi Epcim'den kontrollü sosyal hayat uyarısı

Son dakika güncel haberi: Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, vatandaşlardan, kontrollü sosyal hayat döneminde rehavete kapılmamalarını ve tedbiri elden bırakmamalarını istedi.

Son dakika... Bayburt Valisi Epcim'den kontrollü sosyal hayat uyarısı
01.06.2020 18:19 | Son Güncelleme: 01.06.2020 18:19

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, vatandaşlardan, kontrollü sosyal hayat döneminde rehavete kapılmamalarını ve tedbiri elden bırakmamalarını istedi.

Epcim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede yeni bir döneme girildiğini belirtti.

Kontrollü sosyal hayat dönemin başladığını anımsatan Epcim, şunları aktardı:

"Lütfen rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya, sosyal mesafeye ve el temizliğine dikkat edelim. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak, bu dönemi de inşallah hep birlikte aşacağız."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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