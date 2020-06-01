Son dakika... Bayburt Valisi Epcim'den kontrollü sosyal hayat uyarısı Son dakika güncel haberi: Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, vatandaşlardan, kontrollü sosyal hayat döneminde rehavete kapılmamalarını ve tedbiri elden bırakmamalarını istedi.

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, vatandaşlardan, kontrollü sosyal hayat döneminde rehavete kapılmamalarını ve tedbiri elden bırakmamalarını istedi.

Epcim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede yeni bir döneme girildiğini belirtti.

Kontrollü sosyal hayat dönemin başladığını anımsatan Epcim, şunları aktardı:

"Lütfen rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya, sosyal mesafeye ve el temizliğine dikkat edelim. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak, bu dönemi de inşallah hep birlikte aşacağız."

Kaynak: AA