Son dakika! Bayburt'ta uyuşturucu operasyonu Son dakika gündem haberine göre Bayburt'ta yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Bayburt'ta yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, N.Ç., T.K. ve K.A.'nın Bayburt üzerinden uyuşturucu madde nakli yapacağını belirledi. Şahısların bulunduğu aracı kent girişindeki uygulama noktasında durduran ekipler, gizli bölmelere saklanan 4,92 gram kokain maddesi, 3 adet ecstacy hap ile bir miktar esrar ele geçirdi. Uygulama noktasında durdurulan Ö.Y.'nin kullandığı araçta ise 7 adet sentetik ecza bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı. Kaynak: AA