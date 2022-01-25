Son dakika! Bayburt'ta kent merkezine inen kurt güvenlik kameralarına takıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Bayburt'ta kent merkezine inen kurt güvenlik kameralarına takıldı

Son dakika! Bayburt'ta kent merkezine inen kurt güvenlik kameralarına takıldı
AA / Beşir Kelleci - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Yoğun kış şartlarının hüküm sürdüğü Bayburt'ta, yiyecek bulamayan kurt kent merkezine indi.

BAYBURT (AA) - Yoğun kış şartlarının hüküm sürdüğü Bayburt'ta, yiyecek bulamayan kurt kent merkezine indi.

Genç Osman Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda dolaşarak yiyecek arayan kurt, iş yerlerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, sabah saatlerinde kurdun yiyecek bulma umuduyla sokaklarda dolaşması, zaman zaman da durarak etrafı gözetlemesi yer alıyor.

Aynı mahallede bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği videoda da iki kurdun kent merkezinden ayrılarak dağa doğru koştuğu görülüyor.

AA / Beşir Kelleci - Son Dakika Haberleri

Bayburt, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title