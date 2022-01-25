Son dakika! Bayburt'ta kent merkezine inen kurt güvenlik kameralarına takıldı

BAYBURT (AA) - Yoğun kış şartlarının hüküm sürdüğü Bayburt'ta, yiyecek bulamayan kurt kent merkezine indi.

Genç Osman Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda dolaşarak yiyecek arayan kurt, iş yerlerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Görüntülerde, sabah saatlerinde kurdun yiyecek bulma umuduyla sokaklarda dolaşması, zaman zaman da durarak etrafı gözetlemesi yer alıyor.

Aynı mahallede bir vatandaşın cep telefonuyla kaydettiği videoda da iki kurdun kent merkezinden ayrılarak dağa doğru koştuğu görülüyor.