Son dakika... Bayburt'ta dolu yağışı etkili oldu
Son dakika güncel haberi: Bayburt'ta il genelinde dolu yağışı etkili oldu.
17.06.2020 16:55 | Son Güncelleme: 17.06.2020 18:30
Bayburt'ta il genelinde dolu yağışı etkili oldu.
Kentte öğleden sonra aniden başlayan dolu, birkaç dakika sürdü. Doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, zor anlar yaşadı.
Bir süre sonra etkisini kaybeden dolu, yerini yağmura bıraktı.
Kentin kırsal kesimlerindeki bazı ekili alanların, doludan olumsuz etkilendiği belirtildi.
Kaynak: AA