Son dakika: Bayburt Kalesinde örtü yangını
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Son dakika: Bayburt Kalesinde örtü yangını

Son dakika: Bayburt Kalesinde örtü yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Bayburt Kalesinde akşam saatlerinde meydana gelen örtü yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Bayburt Kalesinde akşam saatlerinde meydana gelen örtü yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Bayburt Kalesi etrafından alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine varan itfaiye ekipleri tutuşan kuru otları söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangında kalede herhangi bir zarar oluşmadığı belirtildi. - BAYBURT

Son dakika: Bayburt Kalesinde örtü yangını
Son dakika: Bayburt Kalesinde örtü yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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