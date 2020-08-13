Son Dakika | Bayburt Demirözü Barajı, bölgeye can suyu oldu
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Son Dakika | Bayburt Demirözü Barajı, bölgeye can suyu oldu

Bir son dakika haberine göre BAYBURT'un Demirözü ilçesinde, 2017 yılında yapımı tamamlanan, 6 Haziran 2020'de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan Demirözü Barajı, bölgeye can suyu oldu.

Son Dakika | Bayburt Demirözü Barajı, bölgeye can suyu oldu
13.08.2020 11:03 | Son Güncelleme: 13.08.2020 11:06

 

BAYBURT'un Demirözü ilçesinde, 2017 yılında yapımı tamamlanan, 6 Haziran 2020'de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan Demirözü Barajı, bölgeye can suyu oldu. 239 milyon TL bedelle ekonomiye kazandırılan proje ile 113 bin dekar kuru tarım arazisi sulanabilir hale geldi. Baraj sayesinde bölgede ekimi yapılan şeker pancarı, kuru bakliyat, arpa, buğday ve soğan gibi birçok üründe artış oldu.Demirözü'nde Lori Çayı üzerinde, sulama amacıyla 1996-2003 yılları arasında inşa edilen ve 2017 yılında yapımı tamamlanan Demirözü Barajı, bölgenin ekonomisini canlandırdı. Toprak gövde dolgu tipi olan Demirözü Barajı ile 5,68 kilometrekare göl oluştu. Kentte tarım arazilerinin sulamasında kullanılan baraj, aynı zamanda turizm destinasyon alanı haline geldi. Demirözü Belediyesi'nin girişimleriyle göl kıyısında ahşap kamelyalar konuldu, piknik alanları ve yürüyüş yolları oluşturuldu. Deniz olmayan kentte baraj gölü üzerinde tekne turları da düzenlenmeye başladı. Bayburt'un yanı sıra Gümüşhane, Erzurum ve Erzincan'dan kente gelenler, baraj gölü kıyısında kamp kurarak, kırmızı benekli alabalık da avlıyor. Balıkçılık faaliyetlerinin de yapıldığı barajda yılda 4 milyon alabalık üretimi gerçekleşti. 239 milyon liralık bedelle ekonomiye kazandırılan proje ile 11 bin 260 kişiye doğrudan ve dolaylı istihdam sağlandı. Bayburt'un 113 bin dekar kuru tarım arazisi de sulanabilir hale geldi.'18 KÖYÜ İÇİNE ALAN DEVASA BİR PROJE'Demirözü Sulaması projesinin bölge için çok önemli olduğunu ifade eden Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, "239 milyon TL'lik devasa bir projedir. Bu proje Bayburt çiftçisinin çok değer verdiği büyük bir projeydi. 6 Haziran 2020'de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla projenin açılışını gerçekleştirdik. Proje kapsamında Bayburt çiftçisi, 112 bin 600 dekar kuru tarım arazisinden sulu tarım arazisine geçmiş oldu. Bir diğer önemli konu ise çiftçimiz, herhangi bir elektronik sistem kullanılmadan, bedava bir şekilde suyu kullanacak. Demirözü sulamasını besleyen Demirözü Barajı'na yılda 75 bin kişi geliyor, yani bölgede turistik destinasyon hareketliliği oldu, baraj önemli bir cazibe merkezi konumuna geldi. Ayrıca bölgede sulu tarıma geçilmesiyle birlikte 18 köyü içine alan 112 bin 600 dekar arazide bakliyat üretimi, sebze ve meyveciliğin geliştirilmesi amaçlanıyor. Bu projeyle birlikte yaklaşık 80 bin insanın tarımsal gelirinde artış bekliyoruz. 18 köyü içine alan bu devasa projenin Bayburt'umuza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.'HER TARAFTA SULAMA GERÇEKLEŞİYOR'Baraj suyundan faydalanarak şeker pancarı üretimi yapan Güven Altuntaş, "Şeker pancarı topraktan çıktıktan sonra ilaçlama ve gübreleme gibi işlemleri gerçekleştirdik. Şimdi tarlalarımız istenilen seviyede, inşallah bu sene beklenen rekolte düzeyini sağlayacağız. Arpa ve buğday gibi ürünlerde de rekoltenin fazla olması için Demirözü Barajı'ndan faydalanıyoruz. Yapılan proje sayesinde sulu tarım gerçekleştiriyoruz. Demirözü Barajı öncesinde yaklaşık 2 bin dekarlık alanda sulama yapılıyordu. Ancak şimdi 113 bin dekar alanda, kapalı sistem sulama yapılıyor. Çiftçi sadece kendi yağmurlama sistemlerini alıyor, kır, bayır ve ova demeksizin her tarafta sulama gerçekleşiyor" diye konuştu.'BARAJIN, TARIMA KATKISI ÇOK BÜYÜK'

Tarlasına kuru soğan eken Mustafa Yıldırım, "İstanbul'da yaşıyordum, koronavirüs salgınından sonra memleketime geldim. Tarıma verilen destekten faydalanarak 300 dönümlük tarlama kuru soğan ektim. Barajın, tarıma katkısı çok büyük, ovanın her tarafı sulanabiliyor. Gelecek sene 300 dönüm olan ekim alanımızı bin dönüme çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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