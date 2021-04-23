Son dakika! Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, çocukların sorularını yanıtladı

Son dakika habere göre Malatya'da, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya üzerinden çocukların sorunlarını yanıtladı.

Malatya'da, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya üzerinden çocukların sorunlarını yanıtladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hazırlanan, "Çocuklarımız Soruyor Başkan Amca Cevaplıyor" etkinliği kapsamında Güder, sosyal medya üzerinde çocuklarla konuşarak, onların sorularını cevapladı.

Güder, tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutlayarak, Türkiye'nin gençleri üzerinden yükseleceğini belirtti.

Çocuklara güvendiklerini ve gençlerden beklentilerinin çok büyük olduğunu aktaran Güder, "İnanıyorum ki onlar da kendilerine sunulan imkanları iyi değerlendirecek, tarihlerinden aldıkları özgüvenle büyük başarılara imza atacaklardır. Malumunuz tüm dünyada olduğu gibi bir salgın dönemi yaşıyoruz. Bu sıkıntılı günlerin bitmesi için elimizden gelen çabayı gayreti sarf ediyoruz. Alacağımız tedbirler çerçevesinde özlediğimiz günlere yeniden kavuşacağız. Özellikle maske, mesafe ve hijyen konusunda kurallara mutlaka uymalıyız." ifadelerini kullandı.

Güder, konuşmasının ardından, çocukların sorularını yanıtladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş