Kural ihlali yapan araçların karıştığı kazalar kamerada
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Kural ihlali yapan araçların karıştığı kazalar kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Batman ve Mardin'de kural ihlali yapan sürücülerin karıştığı kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

Batman ve Mardin'de kural ihlali yapan sürücülerin karıştığı kazalar Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

Batman ve Mardin'de şehir merkezinde bu yılın nisan ayında meydana gelen bazı trafik kazaları KGS'ye yansıdı. Meydana gelen kazaların büyük bir çoğunluğu kural ihlali sonucu oldu. Görüntülerde sürücülerin trafik ışıklarına dikkat etmedikleri ve dalgınlıkları sebebiyle kazaların meydana geldiği görüldü.

Batman'da kaydedilen bir kazada, hızla ilerleyen araç, kavşakta bekleyen bir minibüse arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle araçlarda hasar oluştu.

Mardin'de kontrolsüz şekilde yola çıkan sürücü, bu sırada seyir halinde bulunan araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobil savrularak dururken, araçlarda maddi hasar oluştu.

Ölen ya da yaralanın olmadığı kazalar güvenlik kameralarına saniye saniye kaydedildi.

(Sedat Irmak/İHA)

Kural ihlali yapan araçların karıştığı kazalar kamerada
Kural ihlali yapan araçların karıştığı kazalar kamerada
Kural ihlali yapan araçların karıştığı kazalar kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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