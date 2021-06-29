Son Dakika | Batman Sağlık Müdürlüğü operasyonunda 5 tutuklama

Son dakika haberi: Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık kuruluşuna yapılan operasyonda gözaltına alınan 16 kişiden 5 kişi tutuklandı.