Son dakika haber... Batman merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı
Son dakika habere göre Batman merkezli 4 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Batman merkezli 4 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Batman İl Jandarma Komutanlığınca Batman merkezli 4 farklı ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüphelinin yakalandığı bildirildi. - BATMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı