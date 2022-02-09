BATMAN MERKEZLİ 11 İLDE 'SANAL VAMPİRLER 72' OPERASYONU: 47 GÖZALTI

BATMAN (DHA) - BATMAN merkezli 11 ilde vatandaşların sosyal medya hesaplarını ele geçirip kimlik ve mobil bankacılık şifrelerini elde ederek yasa dışı bahis siteleri ve banka hesapları üzerinden kişileri zarara uğratıp dolandıran kişilere yönelik operasyon düzenlendi. 'Sanal Vampirler 72' adı verilen operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.

Batman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sosyal medya hesaplarını 'oltalama' ve 'sosyal mühendislik' yöntemleriyle ele geçirerek kimlik, banka kartları ve mobil bankacılık şifre verilerini elde edenlere yönelik çalışma yapıldı. Bu yöntemle yasa dışı bahis siteleri, çevrimiçi oyun platformları ve aracı banka hesapları üzerinden, mağdurları zarara uğratarak, suç geliri elde eden, internet üzerinden dolandırıcılık faaliyetleri yürütenler belirlendi. 'Sanal Vampirler 72' operasyonu adıyla Batman merkezli olarak İstanbul, Edirne, İzmir, Van, Isparta, Muğla, Mersin, Sakarya, Kocaeli ve Balıkesir'de belirlenen adreslere eş zamanlı olarak operasyon yapıldı, 39'u Batman'da, 47 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüphelilerin, 76 kişinin sosyal medya hesaplarını ele geçirdiği ve çeşitli meblağlarda dolandırdığı tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.