Son dakika: Batman'da, yolu kapatan heyelan kamerada
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Son dakika: Batman'da, yolu kapatan heyelan kamerada

19.01.2021 12:50 | Son Güncelleme: 19.01.2021 12:55
Son dakika: Batman'da, yolu kapatan heyelan kamerada

Son dakika gündem haberi... BATMAN'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelanda yuvarlanan deva kaya parçası, parçalanarak, yolu trafiğe kapattı.

BATMAN'ın Sason ilçesinde meydana gelen heyelanda yuvarlanan deva kaya parçası, parçalanarak, yolu trafiğe kapattı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, bu anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sason'a bağlı Boğazkapı köyü mevkisinde dün meydana gelen heyelanda, yamaçtan kopan dev kaya parçası, yuvarlanarak yola düştü. Parçalanan kaya parçası, yolu trafiğe kapattı. Olayda can kaybı ve yaralanma olmazken, bu anlar, yoldan geçen sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Ayrıca ilçeye bağlı Derince köyü grup yolunda da heyelan meydana geldi. İl Özel İdaresi'ne bağlı ekiplerce heyelan olan bölgelerdeki yollar temizlenerek, tekrar ulaşıma açıldı. KÖYDE MAHSUR KALAN ÖĞRETMEN KURTARILDI

Öte yandan dünden beri etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle ilçeye bağlı Örenağıl köyünde mahsur kalan sınıf öğretmeni Senem Kamış, İl Özel İdaresi ekiplerinin yolu açmasıyla kurtarıldı. Kamış, yolu açan ekiplere teşekkür etti. Karla mücadele ekiplerinin il genelindeki çalışmaları sürüyor.


Son dakika: Batman'da, yolu kapatan heyelan kamerada
Son dakika: Batman'da, yolu kapatan heyelan kamerada
Son dakika: Batman'da, yolu kapatan heyelan kamerada
Son dakika: Batman'da, yolu kapatan heyelan kamerada
Son dakika: Batman'da, yolu kapatan heyelan kamerada
Son dakika: Batman'da, yolu kapatan heyelan kamerada
Son dakika: Batman'da, yolu kapatan heyelan kamerada
Son dakika: Batman'da, yolu kapatan heyelan kamerada
Son dakika: Batman'da, yolu kapatan heyelan kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşat YİĞİZ

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