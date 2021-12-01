Son dakika! Batman'da yapılan operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi

BATMAN (İHA) - Batman'da iki iş yerinde yüklü miktarda tütün mamulleri ile kaçak sigara ele geçirildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bahçelievler Mahallesinde 2 iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 312 paket gümrük kaçağı sigara, 1,5 kilo puro tütünü, 41 kilo nargile tütünü, 4 litre elektronik sigara likiti, 11 bin adet boş makaron, 40 adet puro, 10 adet elektronik sigara kiti ele geçirildi. Konu ile ilgili iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - BATMAN

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