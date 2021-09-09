Son dakika... Batman'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı
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Son dakika... Batman'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Son dakika... Batman'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: Batman'da torbacılık yöntemiyle uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Batman'da torbacılık yöntemiyle uyuşturucu ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 kişi tutuklandı.

Batman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, torbacılık yöntemiyle uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 13,96 gram metamfetamin, 7,28 gram esrar, 2,13 gram sentetik kannobinoid, 1,49 gram eroin, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 62 adet kartuş, 3 adet kurusıkı tabanca ve 50 adet fişek, 2 adet ruhsatsız tabanca, 42 adet 7x65 ve 3 adet 9x19 fişek, silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen takım çantası ve 3 adet matkap ele geçirildi.

Konu ile ilgili gözaltına alınan 5 kişi, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BATMAN

Son dakika... Batman'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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