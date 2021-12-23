Son dakika! Batman'da uyuşturucu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika! Batman'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika! Batman'da uyuşturucu operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Batman'da iki şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, silah ve tarihi eser ele geçirildi.

BATMAN (İHA) - Batman'da iki şüphelinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda uyuşturucu madde, silah ve tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı ve Aydınlık Evler mahallelerinde iki şüpheliye ait ev ve iş yerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 6 parça halinde satışa hazır halde toplam 334 gram metamfetamin maddesi, 58 adet uyuşturucu hap, 8 gram esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet fişek, 3 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. - BATMAN

Son dakika! Batman'da uyuşturucu operasyonu

Dini nikahlı karısının başkasıyla otele girdiğini görünce defalarca bıçakladı

Dini nikahlı karısının başkasıyla otele girdiğini görünce defalarca bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title