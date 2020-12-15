Son dakika! Batman'da uyuşturucu operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika! Batman'da uyuşturucu operasyonu

15.12.2020 12:40 | Son Güncelleme: 15.12.2020 12:45
Son dakika! Batman'da uyuşturucu operasyonu

Son dakika haberlerine göre Batman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi.

Batman'da uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan operasyonda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda 5 şahıs gözaltına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda Fatih Mahallesi 3013 Sokakta bulunan bir ikamette arama yapıldı. Yapılan aramalarda 6 parça halinde daralı ağırlığı 12,43 gram bonzai, 6 parça halinde daralı ağırlığı 455 gram metamfetamin, 3 adet hassas terazi ele geçirildi. Konu ile ilgili 5 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Son Dakika | Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 540 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Son Dakika | Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 540 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Son dakika haberi! Başkent'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haberi! Başkent'te uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Son dakika haberleri: Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Son dakika haberleri: Iğdır'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Mustafa Varank Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Gülben Ergen İbrahim Tatlıses Mustafa Üstündağ
Spor Serdar Aziz Sergen Yalçın Halis Özkahya Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler S 400 Çocuk Rusya Ak Parti
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika! Batman'da uyuşturucu operasyonu | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.12.2020 12:44:48. #1.15#
title